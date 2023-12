Mission: Impossible 8, Simon Pegg fa spoiler: la nuova foto svela il destino di Paris?

Dopo aver discusso del futuro della carriera di Tom Cruise quando l'età non gli consentirà più di realizzare i suoi famosi stunt, l'attore Simon Pegg è comparso sui social per fare spoiler su Mission: Impossible 8.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il post pubblicato dall'attore sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram svela il destino di Paris, la micidiale killer interpretata da Pom Klementieff in Mission: Impossible - Dead Reckoning. L'immagine dal dietro le quinte della produzione parrebbe essere presa dal set di Mission: Impossible 7 (in particolare la scena in cui Paris insegue Ethan Hunt e Grace per le vie di Roma a bordo di un blindato para-militare), ma la didascalia e gli hashtag lasciati da Simon Pegg fanno senza dubbio riferimento al prossimo capitolo della saga: "Difficile da uccidere! Se pensate di aver visto Paris per l'ultima volta, dovrete ricredervi..." ha scritto l'interprete di Benji Dunn, citando anche Mission Impossible 8 e Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte 2 negli hashtag del post.

Effettivamente il finale di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte 1 aveva lasciato aperta la storia di Paris, che dopo aver tradito l'Entità ed essersi schierata dalla parte di Ethan è stata ridotta in fin di vita ma portata via dai soccorsi: lo 'scoop' fatto da Simon Pegg sui social ora però conferma che il personaggio tornerà anche nel prossimo capitolo, per la gioia dei fan di Pom Klementieff.

Ricordiamo che, a causa dei ritardi accumulati durante gli scioperi di Hollywood, Mission: Impossible 8 è stato rinviato al 2025.