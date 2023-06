Mission: Impossible 8, le riprese continuano nonostante lo sciopero degli sceneggiatori

Contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi, ovvero che le riprese di Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning - Parte Due sono state interrotte in solidarietà allo sciopero degli sceneggiatori, The Wrap fa sapere che i lavori sul sequel con Tom Cruise non subiranno ritardi.

Stando a The Wrap, che ha avuto modo di parlare con fonti interne alla produzione, le riprese riprenderanno di Mission: Impossible 8 riprenderanno entro la fine dell'estate, ma non subiranno ritardi dovuti allo sciopero in quanto la pausa attuale era prevista per l'uscita di Mission: Impossible 7 e il conseguente tour stampa, che manderà in giro per il mondo Tom Cruise, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie e tutte le altre star principali del doppio-film, impedendo di conseguenza lo svolgimento dei lavori. I lavori sul prossimo episodio, come si legge su The Wrap, ripartiranno come da calendario quando le star avrà completato il lavoro promozionale per Dead Reckoning: Parte Uno.

Lo sciopero della WGA, che è attualmente alla sua settima settimana, ha portato alla chiusura di innumerevoli produzioni cinematografiche e televisive, ma alcune produzioni di alto profilo sono andate avanti, tra cui Deadpool 3 dei Marvel Studios, le cui riprese sono ancora in corso in Canada prima di una data di uscita riprogrammata nel maggio 2024. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One uscirà nei cinema il 12 luglio, mentre “Part Two” è attualmente previsto per il 28 giugno 2024.

A questo proposito, guardate i nuovi poster di Mission: Impossible 7.