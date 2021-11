Mission: Impossible 8, il regista anticipa il ritorno di Henry Cavill nel franchise?

Christopher McQuarrie, regista degli ultimi due capitoli di Mission: Impossible, sta girando uno di seguito all'altro i prossimi due film del franchise e con le riprese di Mission: Impossible 7 ormai terminate i lavori adesso si sono spostati sull'ottavo capitolo. McQuarrie in proposito potrebbe aver anticipato un grosso ritorno nel cast del film.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, McQuarrie ha alluso a un potenziale ritorno del personaggio di August Walker, ovvero l'agente dell'FBI interpretato da Henry Cavill che in Mission: Impossible - Fallout si scopriva essere in combutta con il villain e fare il doppio gioco ai danni dell'organizzazione di Tom Cruise.

"Al momento sono in fase di riscrittura di Mission: Impossibile 8, questo pomeriggio potrei voltare una pagina e un qualsiasi attore dal passato potrebbe fare ritorno. Non esiste la morte definitiva nei film, solo il fatto che alcuni non sono disponibili".

Il fatto che McQuarrie abbia tirato in ballo proprio la morte, lascia intendere che si stia riferendo a un personaggio che i fan della saga credono ormai morto e uno di questi è proprio il personaggio di Henry Cavill. Peraltro il personaggio di August Walker è stato uno dei più apprezzati dai fan della saga con Tom Cruise e sarebbe un vero peccato non rincontrarlo un giorno, se ovviamente il suo sarà un ritorno coerente con la sceneggiatura dei nuovi film e non buttato a casa solo per accontentare qualche fan.

Meno di un mese fa Tom Cruise celebrava su Instagram la fine delle riprese di Mission: Impossible 7, e adesso imparando a far volare un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale, chiamato "The Widowmaker", in preparazione di una scena d'azione prevista in Mission: Impossible 8. L'attore è stato visto nel campo di volo di Duxford, nel Cambridgeshire a bordo di un biplano, con tanto di attrezzatura per le riprese.