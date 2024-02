Mission: Impossible 8, Rebecca Ferguson tornerà? La star rompe il silenzio su Ilsa Faust

Rebecca Ferguson, una delle star del franchise di Mission: Impossible di Tom Cruise, ha finalmente rotto il silenzio sul destino del suo personaggio, Ilsa Faust, al centro di una delle scene più scioccanti del recente Mission: Impossible - Dead Reckoning.

Parlando con Entertainment Tonight durante la promozione del suo nuovo film Dune: Parte 2, all'attrice è stato chiesto se Ilsa potrà tornare nel prossimo film Mission: Impossible 8 nonostante la spia, amante di Ethan Hunt, sia stata pugnalata a morte dal villain Gabriel (Esai Morales) al termine di una mirabolante sequenza notturna ambienta a Venezia. L'attrice però ha confermato che non tornerà nel franchise, spiegando le ragioni che hanno portato il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ad uccidere Ilsa:

"Avevamo opinioni diverse su Ilsa: io avrei voluto continuare ad esplorare il lato oscuro del personaggio, non ero interessata a vederla diventare parte integrante della squadra. Volevo che fosse una vera canaglia. E sentivo che quella era la direzione in cui eravamo diretti, ma dopo tre film il mio contratto era terminato. In questi anni questa saga mi ha tenuta molto impegnata, ci vuole molto tempo per realizzare un film di Mission: Impossible, ci vogliono tempo, sangue, sudore e lacrime: la squadra sta ancora lavorando all'ottavo capitolo, e io nel frattempo ho fatto una serie tv e altri due film. Però, non si sa mai cosa può riservarci il futuro: sono molto grata per gli anni passati insieme, e Chris e Tom hanno creato questo personaggio incredibile e sono onorata di averlo interpretato".

Non è chiaro a questo punto se Ilsa potrà tornare in qualche scena flashback, ma il personaggio è definitivamente morto e i fan farebbero meglio a non sperare in una qualche resurrezione dell'ultimo secondo.

Mission: Impossible 8 uscirà il 23 maggio 2025. Nel frattempo, Tom Cruise è già a lavoro su Top Gun 3.