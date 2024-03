Mission: Impossible 8, nuove foto dal set: Tom Cruise ha i capelli lunghi del capitolo 2!

Dopo la vittoria ai SAG Awards per il settimo capitolo Dead Reckoning, la saga di Tom Cruise è tornata a lavoro per le riprese di Mission: Impossible 8, rinviato da giugno 2024 a giugno 2025 a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno.

Come segnalato dal Daily Mail, le riprese di Mission: Impossible 8 sono ricominciate in questi giorni nel Regno Unito, dove il produttore e protagonista Tom Cruise è stato avvistato con i capelli lunghi, molto simili a quelli dello stra-cult Mission: Impossible II di John Woo: inoltre, come se non bastasse, secondo quanto riferito nell'articolo del noto magazine, l'attore, 61 anni, stava facendo uno stunt in moto, guidando a tutta velocità per le strade del Derbyshire, proprio come accadeva nel secondo episodio della saga.

Ricordiamo che l’anno scorso il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie aveva dichiarato che, prima degli scioperi, circa il 40% del film era stato girato e che fino a quel punto le riprese erano state effettuate in Africa e nell’Artico, aggiungendo anche che la sequenza più grande e complicata della storia del franchise doveva ancora essere girata. Tra le poche cose che sappiamo sul film, il fatto che Mission: Impossible 8 cambierà titolo rispetto a quello di “Dead Reckoning – Parte 2” originariamente comunicato, mentre per quanto riguarda il cast oltre ai ritorni di Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff ed Esai Morales ci saranno anche le new entry Holt McCallany, Nick Offerman, Janet McTeer, Hannah Waddingham e Lucia Tulugarjuk.

Per altre notizie, Tom Cruise sarà protagonista del nuovo film di Alejandro Inarritu e, probabilmente, farà anche parte del cast di The Movie Critic di Quentin Tarantino.