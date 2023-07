Mission: Impossible 8 non ha ancora un finale: McQuarrie e Tom Cruise ne stanno parlando

Mentre Mission: Impossible 7 ha iniziato il suo dominio al box office globale, come saprete Tom Cruise e Christopher McQuarrie stanno ancora lavorando a Mission: Impossible 8, per gli amici Dead Reckoning: Parte Due.

Al momento le riprese del film sono interrotte - prima messe in pausa per il tour promozionale mondiale di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, ora a causa dello sciopero SAG-AFTRA - ma parlando del prossimo capitolo della saga in una nuova intervista con Collider, il regista Christopher McQuarrie ha spiegato che il finale di Mission: Impossible 8 è ancora da decidere.

"Non so esattamente quale sarà la fine della seconda parte, quindi al momento non posso proprio parlarne. E non si tratta di una risposta evasiva, è proprio che letteralmente non abbiamo ancora deciso come far finire il film. Voglio dire, conosciamo quale sarà il finale al momento, ma non posso garantire che sarà davvero quello quando arriveremo a girarlo". Il regista ha continuato spiegando come non gli piaccia "essere ossessionato dal seguire un piano alla lettera", anche se il team ha un'idea generale di dove andrà a finire la storia. "Ovviamente, non è che procediamo alla cieca: siamo molto preparati, sappiamo dove stiamo andando. E non potrebbe essere altrimenti con scene come queste, altrimenti c'è il rischio che qualcuno perda letteralmente la vita. Ogni cosa è pianificata al millimetro. Ma siamo anche aperti al cambianto".

Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno è ora al cinema, mentre Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Due ha attualmente una data d'uscita fissata per il 28 giugno 2024.