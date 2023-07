Mission: Impossible 8, Hayley Atwell sull'ultimo film: 'Dipende dall'accoglienza del 7'

La nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno evidenzia un film che dà segnali di stanchezza, ma quale sarà il futuro del franchise? Secondo Hayley Atwell (interprete di Grace) l'ottavo capitolo è strettamente legato all'accoglienza del precedente.

"Probabilmente vogliono studiare la reazione del pubblico" ha dichiarato l'attrice. "Tutto dipende da questo. Ho cenato con Tom [Cruise], la notte scorsa, e mi ha detto: 'L'ottavo è fenomenale'. Se lui ci crede... be', allora ci credo anch'io. Già il settimo riesce a sorprendere, oltre a impostare le basi per tutto quello che verrà dopo".

Inoltre, Atwell ha colto l'occasione per analizzare il personaggio di Grace: "Per lei, questa prima parte costituisce un'origine. Il cambiamento valoriale che intraprende è davvero intenso. Innanzitutto, occorre chiedersi: 'Be', come posso assicurarmi che non si fossilizzi e rimanga nel suo posizionamento? Quale saranno le sue prossime abilità? Quale il suo sviluppo? Dipende da me, ma anche da tutti noi, discuterne al riguardo".

Diretto da Christopher McQuarrie (Rogue Nation, Fallout), Mission: Impossible - Dead Reckoning rappresenta il settimo capitolo della saga ed è al cinema dal 12 luglio 2023. Presentato in anteprima in Piazza di Spagna a Roma, comprende attori del calibro di Tom Cruise (Ethan Hunt), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn) e – appunto – Hayley Atwell (Grace), ricordata anche per i suoi poliedrici ruoli nel Marvel Cinematic Universe. Il sequel, invece, verrà distribuito in sala dal 28 giugno 2024 e sarà l'ultimo capitolo con Cruise nei panni dell'iconico personaggio.

A proposito, sapevate che Tom Cruise ha girato Mission: Impossible 8 a Bari?