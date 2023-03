Mission: Impossible 8, anche Hannah Waddingham nel cast del film con Tom Cruise!

Non si vive di solo Tom Cruise: un film come Mission: Impossible: Dead Reckoning ha bisogno di un cast adeguato a 360 gradi per risultare all'altezza con i precedenti capitoli di un franchise tra i più amati della storia del cinema action, per cui ecco una new entry che risulterà sicuramente nota ai tifosi del Richmond.

Mentre la prima parte di Mission: Impossible: Dead Reckoning è ancora da tagliare secondo il presidente di Paramount, infatti, il regista Christopher McQuarrie annuncia l'ingresso di Hannah Waddingham nel cast di Mission: Impossible 8, vale a dire la seconda parte del film che vedrà Tom Cruise impegnato a cercare nuovi modi per rischiare la vita sul set.

Classe 1974, Waddingham è nota principalmente per i ruoli interpretati per il piccolo schermo: se al cinema l'abbiamo vista in film come Les Miserables, Attenti a Quelle Due e Hocus Pocus 2, infatti, in TV abbiamo potuto fare la sua conoscenza prima in Game of Thrones (ricordate Septa Unella? Chiedere a Cersei per informazioni) e poi in Ted Lasso, la serie Apple nella quale la vediamo interpretare la proprietaria della squadra di Premier League allenata dall'improbabile mister interpretato da Jason Sudeikis.

Avete già avuto modo di vedere all'opera Hannah Waddingham? Pensate possa rivelarsi un'aggiunta valida a un cast già di tutto rispetto? Fatecelo sapere nei commenti! Tom Cruise, intanto, è già a Bari per girare Mission: Impossible 8.