Mission: Impossible 8 sarà davvero una Parte 2 oppure sarà standalone? Risponde Simon Pegg

Continuano le anticipazioni sull'attesissimo Mission: Impossible 8, per gli amici Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due, il sequel diretto di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno che continuerà la storia della missione impossibile di Ethan Hunt contro l'Entità.

Ma il prossimo capitolo della saga - forse l'ultimo, con Tom Cruise pronto a realizzare un nuovo action rated-r originale e soprattutto il mitologico film Universal girato nello spazio - sarà davvero una Parte Due oppure potrà essere goduto anche come stand-alone? Ecco che cosa ne pensa l'attore Simon Pegg, colonna portante del franchise e interprete della spalla di Ethan Hunt, Benji Dunn, dai tempi di Mission: Impossible 3, come dichiarato nel corso di un'intervista promozionale con Discussing Film:

"Ne ho parlato con Tom e Chris McQ, e questo doppio film è una delle più grandi sfide della loro carriera. Eppure la loro intenzione non è mai stata quella di realizzare un unico film e poi spaccarlo a metà: questa è stata la motivazione trainante delle due produzioni, non volevano terminare il primo film lasciando aperta l'intera faccenda, lasciando la storia incompiuta. E penso che siano riusciti nella loro missione, dato che Parte Uno è un film interamente incentrato sulla ricerca della chiave del Sevastopol, e quella storia si chiude definitivamente, ha una sua conclusione, una sua compiutezza. Il fatto che ci sarà una Parte Due non toglie che Parte Uno sia un film a sé stante: poi nel nuovo film, come in ogni capitolo di Mission: Impossible, ci sarà spazio per un'altra avventura."

Simon Pegg ha aggiunto: "Con questi film intitolati Parte Uno tendo sempre ad essere un po' diffidente, ad andare al cinema sapendo che la storia non finirà e proseguirà in un altro film. Ma penso che quello che Tom e McQ siano riusciti ad ottenere con Dead Reckoning: Parte Uno è proprio questo, una vera fine. E inoltre, diciamolo: ti martellano così tanto con quelle scene action finali che arrivi alla fine che non ne puoi più! Sei stanco anche tu! Ma a parte gli scherzi, l'idea di fare due film ha permesso a Chris di creare nuovi personaggi e dare a tutti un proprio arco narrativo, senza tagliare lo spazio a nessuno."

Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due è attualmente previsto per il 28 giugno 2024. Tuttavia, va ricordato che le riprese di Mission: Impossible 8 non sono ancora terminate, e la produzione è attualmente in pausa a causa degli scioperi di Hollywood.