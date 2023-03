Mission: Impossible 8, nel cast torna anche un'altra star del primo film con Tom Cruise!

Le riprese di Mission Impossible 8 Dead Reckoning Parte Due sono state interrotte a causa del divieto di girare in alcune zone protette del Polo Nord, ma il regista Christopher McQuarrie evidentemente non è preoccupato dalla situazione dato che è comparso su Instagram per un nuovo annuncio.

Un annuncio che, tra l'altro, farà la felicità di tutti i fan del primo Mission: Impossible di Brian De Palma, dato che dopo l'annunciato ritorno di Henry Czerny nei panni di Eugene Kittridge in Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, anche un altro membro del cast del film del 1996 tornerà nella saga: stiamo parlando di Rolf Saxon, che tornerà nei panni dell'ex analista della CIA William Donloe durante gli eventi di Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due. Come potete vedere in calce all'articolo, lo sceneggiatore e regista della saga Christopher McQuarrie ha rivelato il ruolo di Saxon con un'immagine in bianco e nero pubblicata su Instagram.

Nel primo Mission: Impossible, l'attore di Capital City e Salvate il soldato Ryan ha interpretato il tecnico della CIA che viene fatto ammalare in modo che Ethan Hunt (Cruise), Luther (Rhames) e Franz Krieger (Jean Reno) possano infiltrarsi nel quartier generale di Langley e scaricare la lista degli agenti della Impossible Mission Force (senza toccare il pavimento). L'ultima volta che abbiamo visto Donloe, Kittridge ordinava la sua punizione: presidiare una torre radar in Alaska (forse non casualmente, come detto in apertura, le riprese di Mission: Impossible si stanno svolgendo tra i ghiacci).

Per altre novità sulla saga, guardate il poster ufficiale di Mission Impossible 7: ricordiamo che il film uscirà il 13 luglio prossimo, mentre Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due arriverà il 28 giugno 2024.