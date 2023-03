Mission: Impossible 8, a Bari Tom Cruise farà uno stunt su una portaerei nell'Adriatico

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, Tom Cruise è spuntato a Bari per le riprese di Mission Impossible 8, e adesso grazie a nuove informazioni ottenute da Variety sappiamo (più o meno) quale nuovo stunt ha in mente l'interprete di Ethan Hunt.

Stando a quello che si legge sul celebre magazine hollywoodiano, infatti, Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie stanno girando alcune scene di volo per Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 2 su una portaerei statunitense che si trova nel mare Adriatico, e che Cruise ha raggiunto in elicottero dalla città portuale di Bari. La conferma è arrivata anche dalla stampa nostrana, con il capo della Apulia Film Commission Antonio Parente che ha dichiarato a Variety che Cruise sarebbe arrivato a Bari, capoluogo della regione Puglia, sabato 25 febbraio.

Dopo aver trascorso la notte all'Hotel Delle Nazioni a 5 stelle di Bari, Cruise domenica è salito su un elicottero privato dall'aeroporto di Bari per andare a girare le scene dell'ottava puntata di Mission Impossible su una portaerei americana, “che è probabilmente la U.S.S. George HW Bush, ma non ne siamo sicuri”, ha detto Parente. Ha aggiunto che la nave militare statunitense era vicino alla costa italiana quando Cruise è salito a bordo, ma ora si trova "da qualche parte tra l'Italia e la Croazia". Il capo della commissione film ha anche notato che Cruise dovrebbe completare le riprese e partire da Bari per lasciare l'Italia entro la fine di questa settimana. Parente ha anche aggiunto che l'Apulia Film Commission ha collaborato con Paramount Italia ma ha fornito solo aiuto con la logistica aeroportuale per le riprese.

Ricordiamo che Tom Cruise ha già girato diverse parti di Mission: Impossible 7 in Italia, sia a Venezia che a Roma. La maggior parte delle location di Mission: Impossible 8, comunque, sono state tenute segrete.

L'infaticabile star tornerà presto negli Stati Uniti in vista degli Oscar 2023, che saranno consegnati a Los Angeles il 12 marzo prossimo e ai quali è candidato con Top Gun: Maverick.