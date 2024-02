Mission: Impossible 7 vince ai SAG Awards insieme a The Last of Us: miglior cast di stunt

Tra i vincitori dei SAG Awards 2024 hanno trovato spazio anche Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning, l'acclamato action con Tom Cruise, e The Last of Us, la prima stagione della serie tv HBO ispirata all'omonimo videogame.

Il premio per l'eccezionale interpretazione d'azione di un cast di stunt in una serie televisiva è stato assegnato a The Last of Us della HBO, mentre l'eccezionale performance d'azione di un cast di stunt in un film è andato a Mission: Impossible – Dead Reckoning: "Hanno resistito. Sono sopravvissuti. Fate un applauso per The Last of Us" ha condiviso SAG su Instagram, prima di replicare: "Preparatevi per la scarica di adrenalina cinematografica definitiva! Team di Mission Impossible, congratulazioni per la vostra eccezionale performance d'azione!".

Da notare che The Last of Us ha battuto The Mandalorian, Beef, Ahsoka e Barry, mentre sul lato cinematografico Mission: Impossible ha superato John Wick: Capitolo 4, Guardiani della Galassia Vol. 3, Barbie e Indiana Jones e il quadrante del destino. Il risultato di The Last of Us ribalta dunque quello degli Emmy Awards, dato che il mese scorso il premio per i migliori stunt era andato a The Mandalorian 3. Recentemente, Mission Impossible 7 aveva vinto il premio action dell'anno ai Rotten Tomatoes Awards.

Ricordiamo che sia Mission Impossible 8 che The Last of Us 2 sono attualmente in produzione, con entrambi i titoli che usciranno nel corso del 2025.