Mission: Impossible 7, ecco il video di una folle sequenza di stunt su un treno in corsa

Tom Cruise è la star di Hollywood maggiormente famosa per le follie acrobatiche sul set, con stunt pericolosissimi realizzati in prima persona e senza l'ausilio di controfigure professioniste. Ecco perché il video di una sequenza di stunt di Mission: Impossible 7 girati sopra un treno in corsa non ha certamente sorpreso i fan della saga.

Domenica pomeriggio su Twitter è iniziato a circolare un video che vede il cast e soprattutto Tom Cruise in cima ad un treno in corsa, impegnato a girare alcune sequenze d'azione per il prossimo episodio cinematografico del franchise.

Durante il video, mentre la macchina da presa si avvicina al treno, si evince chiaramente la presenza di Cruise sul treno in corsa.



Nel video si nota chiaramente anche la presenza di Christopher McQuarrie, il regista del film, impegnato in prima persona durante la ripresa della sequenza.

I lavori di Mission: Impossible 7 dovevano iniziare nelle prime settimane del 2020 ma il sopraggiungere della pandemia ha costretto la produzione al rinvio.

A causa delle riprese programmate all'estero i lavori sono potuti ricominciare soltanto a settembre. Salvo ulteriori ritardi, Mission: Impossible 7 uscirà nelle sale la prossima estate.

Tom Cruise è pronto a tornare nei panni dell'iconico agente speciale Ethan Hunt, interpretato anche in tutti i film precedenti.



