Mission Impossible 7, un nuovo video backstage mostra il set più grande di sempre

Mission Impossible: Dead Reckoning è sicuramente uno dei quei film che più sono attesi dal grande pubblico, non solo perché il progetto doveva già arrivare nelle sale tempo fa, ma il covid lo ha impedito, ma anche perché rappresenta l'inizio della fine per uno dei franchise più iconici del genere d'azione sul grande schermo.

Adesso, a poco tempo che separa i fan dal rilascio ufficiale nelle sale del film, è stato rilasciato online un video che sicuramente lascerà sbalorditi molti.

Un nuovo dietro le quinte infatti, pubblicato da Abu Dhabi Film Commission rivela qualcosa in più di due scene d'azione su larga scala che la troupe di Mission Impossible: Dead Reckoning ha realizzato negli Emirati Arabi Uniti.

Mentre la prima sequenza pare un qualcosa che spesso si è visto nei vari capitoli del franchise, in cui Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt tenta di non far saltare la sua copertura all'aeroporto, la seconda presenta invece un qualcosa di mai tentato fino a questo momento.

Visto che la troupe ha vissuto davvero bene i momenti trascorsi ad Abu Dhabi, la squadra ha deciso di utilizzare le meravigliose dune di sabbia nelle vicinanze per filmare un incredibile inseguimento in cui l'agente Hunt corre a cavallo nel deserto.

Sia il regista che Tom Cruise hanno sempre sognato di realizzare una scena del genere: "Volevamo un film più grande. Ci hanno fornito questo aeroporto e la possibilità di girare questa sequenza che mai è stata fatta prima. Era una location bellissima, è un qualcosa che io e Tom abbiamo sempre voluto fare. Credo sia stato davvero il set più grande in cui abbiamo mai lavorato" afferma Christopher McQuarrie.

In attesa di saperne di più, potete trovare il video completo in calce a questa notizia. Tra l'altro, speriamo abbiate visto l'esplosivo trailer di Mission Impossible: Dead Reckoning.

