Mission: Impossible 7, Vanessa Kirby:'Un film miracoloso!'

Una delle star del nuovo capitolo di Mission: Impossible, Vanessa Kirby, ha definito 'miracoloso' riuscire realizzare il film proprio nel bel mezzo della pandemia di COVID-19 in tutto il mondo. L'attrice ha dichiarato di essere sorpresa di come la produzione sia riuscita a portare avanti il progetto durante una crisi sanitaria.

Intervistata da DigitalSpy, Kirby ha spiegato:"Il giorno prima delle riprese il virus ha colpito l'Italia e tutti sono dovuti tornare da Venezia a Londra e mettersi in quarantena per tre settimane. Con il passare di quelle settimane è stato impegnativo, nel senso che non sapevamo quando il film sarebbe tornato. Se ci fosse qualcuno che sarebbe stato in grado di farlo, sarebbe stato Tom ed era soltanto il secondo film nel mondo farlo". Sul nostro sito potete trovare il trailer di Mission: Impossible 7.



Kirby ha raccontato le difficoltà della lavorazione del film con Tom Cruise:"Anche se è stato davvero difficile perché avevamo le mascherine e c'era il distanziamento sociale, e questo film è così enorme, ha così tanti membri della troupe e le location sono enormi, il viaggio è stato impegnativo. Allo stesso tempo stavamo girando un film così sorprendente e miracoloso, così speciale. È stato un mix di difficoltà e intensa gratitudine, non importa quanto tempo ci sia voluto e ci sono voluti tre anni".



Anche la collega Pom Klementieff ha svelato che le restrizioni per il COVID sul set hanno contribuito a renderla maggiormente concentrata sul lavoro:"Ci siamo sentiti così grati di girare in questi luoghi meravigliosi in giro per il mondo e poter viaggiare. Dovevamo rimanere in questa bolla [...] Eravamo super concentrati".



Nel frattempo Christopher McQuarrie è molto teso per l'uscita di Mission: Impossible 7, e ha dichiarato di non dare mai nulla per scontato.