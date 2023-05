Mission: Impossible 7: dopo quasi trent'anni il film svelerà il passato di Ethan Hunt

Dopo aver strabuzzato gli occhi di fronte al nuovo trailer ufficiale di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, per l'attesissimo film con protagonista Tom Cruise sono emersi in queste ore nuovi entusiasmanti dettagli riguardanti la trama.

Parlando in esclusiva con la rivista Empire, infatti, il regista e sceneggiatore della saga Christopher McQuarrie ha spiegato come il personaggio di Esai Morales, un nuovo villain chiamato Gabriel, si legherà alla storia del protagonista e verrà utilizzato per rivelare finalmente il passato di Ethan Hunt quasi trent'anni dopo il suo debutto sul grande schermo in Mission: Impossible di Brian De Palma.

"La scelta di Esai per questo ruolo ci ha permesso di esplorare la relazione tra questi personaggi e farla risalire al passato di Ethan", ha anticipato McQuarrie, discutendo di come il ruolo fosse in ballottaggio con Nicholas Hoult, un attore molto più giovane di Morales: una volta optato per Esai Morales, il ruolo è stato riscritto per un personaggio coetaneo di Ethan. "Ethan ha un passato che precede il FMI, ovviamente, e questo film, con questo nuovo villain, ci ha permesso di esplorare quella vita precedente le missioni impossibili. Gabriel è qualcuno che Ethan conosceva prima di diventare Ethan, per così dire. Ecco chi è Gabriel": ogni dettaglio che riguarda questo personaggio è stato considerato molto attentamente, incluso il nome. Le persone che vogliono fare i compiti a casa possono ricavarne qualcosa, forse."

Al via le speculazioni, quindi: ma il tempo sta per scadere. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One arriverà nelle sale il 12 luglio. La seconda parte arriverà il 28 giugno 2024.