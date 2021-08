Mission: Impossible 7, un treno si lancia da un burrone nel nuovo folle video dal set!

Il settimo film di Mission Impossible è in arrivo, e ci regalerà ancora una volta incredibili scene d'azione. Proprio in questi giorni è stato pubblicato sui social il video di una scena assolutamente spettacolare, in cui assistiamo alla rovinosa caduta di un treno da un burrone, al termine della quale si schianterà in una pozza d'acqua.

La scena è stata girata nel Derbyshire, in Inghilterra, e Tom Cruise era lì a testimoniare il tutto sul suo elicottero personale. La creazione di tutto ciò ha richiesto mesi di lavoro, con un ritardo causato dalla pandemia. Tuttavia la scena è stata filmata alla fine, e con grande successo, almeno così ci sembra da come sono andate le cose nel video.

Mission Impossible 7 dovrebbe arrivare sugli schermi statunitensi il 27 Maggio 2022. Accanto a Tom Cruise vedremo anche Rebecca Ferguson, ma non solo. Tanti i protagonisti che faranno il loro ritorno, come vediamo nella foto pubblicata su Instagram dal regista Christopher McQuarrie. Con Cruise e la Ferguson ci saranno infatti anche Ving Rhames, Simon Pegg e il nuovo arrivato Greg Tarzan Davis.

Dopo gli stop della produzione a causa di contagi da Covid-19, il film dovrebbe essere adesso a buon punto con le riprese, che ci garantiranno sicuramente un grande spettacolo, e non dovrebbero esserci ritardi nella data di uscita.

Guardate con noi l'incredibile scena nel video in fondo all'articolo!