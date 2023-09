Mission: Impossible 7 tornerà nelle sale IMAX? Si, ma ad una condizione

Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno ha da poco battuto i 500 milioni al botteghino mondiale consolidando il successo dalla saga con protagonista Tom Cruise. La spy-story, considerati i numeri da capogiro al box office, potrebbe addirittura ritornare sul grande schermo in IMAX ma a una condizione.

A concordare i requisiti per il ritorno al cinema del settimo capitolo di Mission Impossible è stato il CEO di IMAX Richard Gelfond: "Penso che prenderemmo in considerazione il ritorno di Dead Reckoning Parte Uno - ha detto Gelfond a The Town - ma dovrebbe far parte di una nuova campagna pubblicitaria organizzata dalla Paramount. Perché una cosa che abbiamo imparato dalle ripubblicazioni è che se arrivano con il marketing, e se arrivano con il regista e le star che li spingono, sai, il pubblico torna.

Il settimo film della saga di Ethan Hunt, infatti, ha avuto vita breve sugli schermi IMAX a causa del debutto di altri due blockbuster dell'estate quali Barbie e Oppenheimer. Lo stesso destino è toccato a un altro film di Tom Cruis, ovvero Top Gun: Maverick ritirato in IMAX per lasciare il posto a Jurassic World ma proprio sul cammino del secondo film di Top Gun, infatti, Gelfond suggerisce la strada della campagna marketing. L'incasso del ritorno di Top Gun: Maverick infatti superò di gran lunga il primo botteghino del film dopo che Paramount sponsorizzò a gran voce una seconda uscita del film al cinema. Lo stesso destino potrebbe toccare a Mission:Impossible 7 qualora la casa di produzione organizzasse una grande campagna marketing.

Gelfond, inoltre, pare avesse proposto a Paramount di posticipare l'uscita del settimo film di Mission:Impossible proprio per non careggiare con titoli come Barbie e Oppenheimer. Adesso una seconda occasione potrebbe essere proprio il ritorno al cinema malgrado Mission:Impossible Dead Reckoning Parte Uno abbia guadagnato mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Nell'attesa di scoprire cosa farà Paramount potete scoprire quale tradizione della saga di Mission Impossible ha infranto Tom Cruise.