Mission: Impossible 7, torna il Kittridge di Henry Czerny nella nuova foto ufficiale!

25 anni dopo l'uscita del primo Mission: Impossible, Henry Czerny è pronto a riprendere i panni dell'ex capo dell'MIF Eugene Kittridge, e a dimostrarlo ci pensa una nuova immagine ufficiale pubblicata direttamente dal regista Christopher McQuarrie.

Sapevamo ormai da molto tempo del ritorno di Henry Czerny nel cast di Mission: Impossible, ma non avevamo ancora vista nessuna immagine ufficiale incentrata sul personaggio. Per chi non lo ricordasse, nel film di Brian De Palma Kittridge cercava di liberarsi di quella che credeva essere la talpa dell'agenzia, Ethan Hunt (Tom Cruise), costringendolo alla fuga. Dopo che il nostro protagonista è riuscito a smascherare il vero autore della congiura, tuttavia, non abbiamo più avuto notizie sul destino del personaggio.

Mission: Impossible 7 è attualmente previsto per il 27 maggio 2022, mentre l'ottavo capitolo (che a quanto pare rappresenterà la seconda parte di una storia più ampia) ha una data di uscita fissata al 7 luglio 2023. Nel frattempo, è arrivata in rete una foto del team di Mission: Impossible 7 al completo.



Vi ricordiamo che oltre ai ritorni di Cruise, Rebecca Ferguson e Simon Pegg, il cast includerà le new entry Hayley Atwell, Nicholas Hoult, Pom Klementieff e Shea Whigham. Cosa vi aspettate dalla nuova avventura di Ethan Hunt? Fatecelo sapere nei commenti.