Mission Impossible 7: Tom Crusie 'imparerà a fare qualcosa di nuovo' per il film

Il prossimo anno Tom Cruise tornerà a vestire i panni di Ethan Hunt in Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1, la prossima pellicola del franchise che si concluderà con la Parte 2 nel 2024.

Come ben sapete, l'attore ha sempre cercato di girare la maggior parte delle acrobazie possibili di persona durante le riprese dei suoi film e nel corso della sua carriera è riuscito ad ottenere il brevetto per pilotare aeroplani e elicotteri. Ma per Dead Reckoning Cruise spolvererà qualche nuove abilità?

Sembra proprio di si. Infatti, lo sceneggiatore/regista/produttore Christopher McQuarrie ha risposto con un semplice quanto diretto "Oh yes" alla domanda di un fan che né voleva sapere di più e che su Twitter ha scritto: "Ehi @chrismcquarrie, Cruise ha imparato a trattenere il respiro sott'acqua per Rogue Nation e ha imparato a pilotare un elicottero per Fallout, quindi la mia domanda è: c'è qualcosa di nuovo che ha imparato o che sta imparando o che imparerà a fare per Dead Reckoning-Parts One and Two?"

Capire di cosa si tratti non è impresa facile, ma Tom Cruise e pronto a tutto e i fan lo sanno bene. Intanto, Mariela Garriga si è unita al cast di Mission Impossible 7, che uscirà nelle sale il 14 luglio 2023. Dead Reckoning Part Two uscirà invece circa un anno dopo, il 28 giugno 2024.