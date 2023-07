Mission: Impossible 7, Tom Cruise vuole fare intrattenimento per le masse

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno è ormai in procinto di sbarcare nei cinema per portare Ethan Hunt ancora una volta in azione, pronto a salvare il mondo. Tom Cruise, in questo senso, è finito al centro del gossip. Durante un’intervista, il regista Christopher McQuarrie ha raccontato di un’eloquente frase dettagli da Cruise.

Dopo aver parlato delle acrobazie di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, Christopher McQuarrie è tornato a parlare dell’attore di Top Gun, ricordando una frase che gli aveva detto nel 2006 quando stavano lavorando a Operazione Valchiria.

Durante la lavorazione del film ci si era resi conto che sarebbero serviti più soldi per finire il film e Cruise aveva deciso di cambiare la sceneggiatura per rendere il prodotto vendibile a un pubblico più ampio, spiegandogli: “Io faccio intrattenimento per le masse”.

Quindi il regista ha spiegato: “Agli Oscar è data un’importanza spropositata per film che non molti vedranno. Si è creata una divisione nell’industria. Sei un’artista o un intrattenitore? Per Tom le due cose non si escludono”.

Una vera e propria dichiarazione d’intenti quella dell’attore di film anche abbastanza impegnati o sperimentali come Nato il 4 Luglio o Eyes Wide Shut.

