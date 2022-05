Mission Impossible 7: Tom Cruise nel trailer mozzafiato di Dead Reckoning Parte 1

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1, con Tom Cruise di ritorno nei panni dell'agente Ethan Hunt. Il trailer è a dir poco mozzafiato con sequenze che mostrano ancora una volta il lato spericolato e spettacolare del suo protagonista indiscusso e assoluto.

Nel filmato un ruolo centrale lo ha Henry Czerny nei panni Eugene Kittridge, ovvero il villain della prima avventura di Ethan Hunt nel film diretto allora da Brian De Palma. L'ex-direttore capo della IMF poi svelatosi come traditore, torna qui presumibilmente ancora come possibile villain in quanto avverte il protagonista Cruise che inevitabilmente sarà costretto a schierarsi.

Nelle immagini del trailer, che è uscito in sala insieme a Top Gun Maverick, che svelano le ambientazioni in Italia, tra le strade di Roma (con un forsennato inseguimento a bordo di una vecchia Cinquecento gialla) e Venezia (bellissima la panoramica di Piazza San Marco), ritroviamo anche il ritorno degli altri personaggi che popolano le avventure di Ethan Hunt da quando Christopher McQuarrie è arrivato nel franchise: quindi abbiamo Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby (di ritorno dal film precedente), più le new entry costituite da Hayley Atwell (fresca dell'apparizione in Doctor Strange 2) e Shea Whigham.

Vi ricordiamo che Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 - intitolati Dead Reckoning Parte Uno e Dead Reckoning Parte Due, saranno il "culmine" del ruolo di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Christopher McQuarrie ha preso le redini del franchise con Mission Impossible Rogue Nation e Mission Impossible Fallout; McQuarrie ha anche scritto e diretto la settima e l'ottava puntata, oltre ad aver ricoperto il ruolo di produttore insieme a Tom Cruise.

Attualmente, Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1 ha una data d'uscita fissata al 14 luglio 2023.