Mission: Impossible 7, Tom Cruise su Scarlett Johansson: 'Vorrei fare un film con lei'

Durante l’anteprima di Mission: Impossibile - Dead Recknoning - Parte Uno, Tom Cruise ha parlato con Entertaiment Tonight affermando di essere pronto e ben disposto nei confronti di una collaborazione con Scarlett Johansson, già interprete del ruolo di Natasha Romanoff nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver riportato le parole di Christopher McQuarrie sicuro che Mission: Impossible 7 sarà capace di fare meglio di Top Gun, oggi accogliamo con estremo piacere le dichiarazioni del protagonista del nuovo film del franchise, Tom Cruise, a proposito di lavorare al fianco della Johansson.

Interrogato sull’argomento, il protagonista di Vanilla Sky ha risposto senza dubbi: “Mi piacerebbe fare un film con lei. Ho sempre voluto fare un film con lei. Ha un talento enorme. È così carismatica e versatile. Ovviamente ha anche grandi abilità fisiche”.

In un’altra intervista, questa volta con The Hollywood Reporter, l’attore aveva chiuso così l’argomento: “Succederà”.

Dopo le parole dello stesso tenore rilasciate dall’attrice newyorkese, possiamo quindi ben sperare di vedere i due in coppia in uno dei prossimi grandi blockbuster di Hollywood con la Johansson che aveva già rischiato di prendere parte alla saga di Mission: Impossible quando David Fincher era stato designato per la regia del secondo capitolo, prima di essere sostituito da J.J. Abrams, preferito da Tom Cruise.

In attesa di capire se potremo mai vedere davvero le due star sullo stesso set, vi lasciamo all’entusiasmante trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno.