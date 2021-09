Mission: Impossible 7, Tom Cruise saluta il Regno Unito: ma quanto durano le riprese?

Tom Cruise ha girato Mission: Impossible 7 praticamente per tutto il Regno Unito negli ultimi mesi, ma finalmente, a quanto pare, è pronto a salutare e spostarsi altrove.

Le riprese di Mission: Impossible 7, che sono state interrotte numerose volte dal Covid, si sono svolte principalmente nel Regno Unito nell'ultimo periodo: la troupe di Christopher McQuarrie e la superstar Tom Cruise si sono spostati tra il Derbyshire e la New Street Station di Birmingham, tra lo Yorkshire e i Leavesden Studios della Warner Bros, generando anche simpatici incidenti con gli abitanti del luogo. Ma, finalmente, la tappa britannica di questa produzione mastodontica sta volgendo al termine. Le ultime riprese sul suolo di Sua Maestà verranno effettuate questo giovedì, prima che la produzione si sposterà altrove in una non meglio specificata meta europea per finire i lavori.

La data di uscita del film di Tom Cruise è stata recentemente modificata, ora è previsto che Mission: Impossible 7 arrivi nei cinema a settembre 2022, a seguito dell'ultimo round di modifiche al calendario della Paramount Pictures. Il suo sequel Mission: Impossible 8 seguirà nel 2023.

Ricordiamo che Tom Cruise è atteso anche con il sequel di Top Gun, intitolato Top Gun: Maverick: il film uscirà nei cinema di tutto il mondo il 27 maggio 2022, sempre distribuito da Paramount Pictures.