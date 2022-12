Mission: Impossible 7, Tom Cruise ringrazia i fan per Top Gun 2 lanciandosi nel vuoto!

Tom Cruise è famoso per essere un appassionato di stunt, tanto da realizzare la maggior parte delle acrobazie nei suoi film senza l'ausilio di controfigure, anche nelle sequenze più pericolose. L'attore è impegnato sul set di Mission: Impossible - Dead Reckoning e ha voluto ringraziare a modo suo i fan di Top Gun: Maverick.

In un video pubblicato sull'account social di Top Gun: Maverick si vede Tom Cruise sul set di Mission: Impossible Dead Reckoning Parte 2 - scoprite cosa vuol dire il titolo di Mission: Impossible 7 - insieme al regista Christopher McQuarrie. I due sono a bordo di un velivolo.



"Ciao a tutti, eccoci qua sopra il magnifico Sudafrica, stiamo girando Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 22" ha ironizzato Cruise "Non volevo che l'anno finisse senza ringraziarvi tutti per essere venuti al cinema e ringraziarvi per aver supportato Top Gun: Maverick". A quel punto l'attore presenta il regista di Mission: Impossible 7 seduto accanto a lui in elicottero. McQuarrie si rivolge a Cruise:"Ehi, ascolta, dobbiamo davvero girare. Dobbiamo fare questa ripresa". Cruise ribatte:"Oh, sì, stiamo girando. Dobbiamo fare questa ripresa". Prima di lanciarsi, Cruise chiede al regista se ha intenzione di venire con lui:"Neanche per sogno!" è la risposta di McQuarrie.



A quel punto Cruise si lancia nel vuoto e prosegue senza battere ciglio a comunicare con i propri fan:"Grazie per aver supportato Top Gun: Maverick. Come sempre, grazie per averci permesso d'intrattenervi. È davvero l'onore di una vita". A quel punto afferma di dover concludere la ripresa perché sta perdendo quota e conclude il video:"Vi auguro buone e sicure vacanze. Ci vediamo al cinema!".



