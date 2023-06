Mission: Impossible 7, Tom Cruise si è rifiutato di dare un calcio a Pom Klementieff

Pom Klementieff ha raccontato un aneddoto su una sequenza di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, nella quale il suo personaggio, Paris, combatte con Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. Klementieff incoraggiò Cruise a prenderla a calci nella scena. Un incoraggiamento che sarebbe caduto nel vuoto.

Tom Cruise ha raccontato un suo folle stunt e in che modo ha avuto origine ma a quanto pare avrebbe rifiutato di realizzare seriamente un'azione in particolare del film, come ha raccontato Klementieff:"Continuavo a dirgli di prendermi a calci qui" ha dichiarato l'attrice, indicando la parte centrale del corpo "Stavo stringendo gli addominali, e dicevo 'Puoi semplicemente provarci' e lui 'No, no, no, no'. E io 'Ma mi aiuteresti!'".

Pom Klementieff ha descritto il proprio personaggio come 'un elemento molto caotico nella storia. Non importa quanto sia profonda nel background, la guarderai in ogni momento e ti chiederai cosa farà. Paris distrugge tutto sul suo cammino. È una ribelle, un'assassina, estremamente abile e piuttosto sola'.



Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, diretto da Christopher McQuarrie, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 12 luglio. Nel cast, oltre a Klementieff e Cruise, anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.



Secondo Tom Cruise, Mission: Impossible 7 è il film ideale. I fan non vedono l'ora di potersi immergere nelle nuove avventure di Ethan Hunt in attesa di vedere anche la seconda parte di Dead Reckoning.