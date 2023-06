Mission Impossible 7, Tom Cruise racconta la genesi del suo folle stunt!

L'arrivo di Mission Impossible 7 ha sicuramente aumentato l'attenzione del pubblico riguardo i folli stunt messi in pratica da Tom Cruise. La pellicola, infatti, includerà l'acrobazia più pericolosa della storia della saga e la più complessa da realizzare.

Tom Cruise ha raccontato per quale motivo la celebre scena del salto nel vuoto con la motocicletta è stata girata nel corso del primo giorno di riprese. "Mi stavo allenando ed ero pronto... Devi essere estremamente preparato quando fai qualcosa del genere. Era molto importante mentre stavamo preparando il film che fosse effettivamente la prima cosa. Non lo so" ha raccontato Tom Cruise, spiegando il lavoro fatto per realizzare la scena.

In in video delle riprese di Mission Impossible 7 è stato mostrato come Cruise ha realizzato lo stunt più folle di sempre, confermando le aspettative sempre altissime della saga per quanto riguarda l'azione. "Farlo il primo giorno ci ha dato tutto il tempo del mondo per capire perché [Ethan] stava facendo quello che stava facendo" ha spiegato il regista chiarendo quanto l'intenzione fosse dare senso maggiore a ciò che veniva realizzato.

Nel frattempo, Simon Pegg ha parlato dei folli stunt di Tom Cruise e come sul set nei momenti della realizzazione delle scene sul set si respiri una agitazione particolare. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!