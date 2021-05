Mission: Impossible 7, Tom Cruise protagonista della nuova cover di Empire

Empire Magazine ha rivelato un'altra delle sue fantastiche cover, e questa volta la star dello show è Tom Cruise. L'attore di Mission: Impossible domina la scena in uno scatto in moto proveniente proprio dal prossimo film del franchise. Ammiriamolo insieme.

Se non c'è Tom Cruise impegnato in qualche folle stunt, non si può nemmeno chiamare Mission: Impossible.

Per fortuna il nuovo film diretto da Christopher McQuarrie ne avrà quante ne volete di stratosferiche scene d'azione con protagonista il personaggio di Cruise, Ethan Hunt, come dimostra anche l'ultima copertina del magazine Empire.

Nel numero dedicato alle preview cinematografiche dell'estate 2021 non poteva certo mancare l'attore che tanto contributo ha dato durante questi tempi difficili al mondo del cinema, e come riportato sul sito di Empire, vi sarà una lunga intervista in cui Cruise parlerà "della sua crociata per salvare ul cinema e di come è riuscito ad aiutare i set cinematografici ad andare avanti, nel modo più sicuro, in tutto il mondo".

Racconterà anche "come ha convinto così tanti paesi a farli continuare a girare Mission: Impossible, come ha ispirato altre produzioni a cercare delle simili soluzioni, e parlerà dei protocolli utilizzati per rendere i set a prova di COVID".

Infine, Cruise discuterà della sua "eterna passione per il cinema e del perché ha una visione ottimista sul suo futuro".

Nella nostra gallery trovate entrambe le copertine di Empire con Tom Cruise (anche quella esclusiva per i subscriber), mentre Mission: Impossible 7 arriverà al cinema a maggio 2022.