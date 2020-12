Mission: Impossible 7, Tom Cruise porta avanti le riprese seguendo rigorosi protocolli

Tom Cruise si conferma uno degli stakanovisti di Hollywood e nemmeno durante le festività ha mollato la presa nei confronti di Mission: Impossible 7. La pausa natalizia c'è stata ma nel giro di pochissimi giorni Cruise è intenzionato a ritornare sul set del film, in un'ex base militare dove sono stati girati altri titoli molto noti come Skyfall.

La lavorazione si svolgerà nel Regno Unito, ai Longcross Film Studios, seguendo dei protocolli molto rigidi e dove sarà più semplice mantenere la produzione in una sorta di bolla.

La conferma arriva dagli USA:"Variety ha confermato che Tom Cruise è tornato nel Regno Unito dopo una pausa natalizia negli Stati Uniti, con lo spostamento della produzione dai Warner Bros. Studios di Leavesden a Longcross. Quest'ultimo studio, che si trova nel Surrey, nel sud-est dell'Inghilterra, rientra nel Tier 4 (il livello più alto di restrizioni), sebbene le produzioni possano continuare secondo i rigorosi protocolli COVID-19. Il film dovrebbe completare le riprese principali a Longcross".



Tom Cruise ha dimostrato di essere particolarmente attento ai protocolli quali distanziamento e utilizzo di mascherine, come dimostra la sfuriata sul set di Mission: Impossible 7, dopo la violazione delle normative da parte di due membri della crew. Tuttavia la reazione di Cruise ha suscitato parecchi dubbi in Leah Remini, ex membro di Scientology, che l'ha definita soltanto una trovata pubblicitaria. Una fonte ha dichiarato a People che Tom Cruise è molto affezionato ai film di Mission: Impossible perché li sente come suoi film.

Nei giorni scorsi Tom Cruise ha distribuito regali di Natale sul set di Mission: Impossible 7.