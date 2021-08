Mission: Impossible 7, Tom Cruise modalità 'figo in Ray-Ban' nella nuova foto ufficiale!

La produzione di Mission: Impossible 7 sembra essere agli sgoccioli dopo oltre un anno, con diversi nuovi contenuti dietro le quinte in uscita in questi giorni: e dopo i retroscena sugli stunt di Tom Cruise, ecco arrivare online una nuova foto ufficiale.

Nelle scorse ore il regista Christopher McQuarrie è comparso su Instagram per condividere una nuova foto con Hayley Atwell e Tom Cruise, nella quale il protagonista della saga sfoggia degli elegantissimi occhiali da sole Ray-Ban. Il regista ha approfittato del poster per lasciare anche un messaggio di ringraziamento alla troupe, che a quanto pare ha appena finito di girare al Grand Central, Birmingham. "I nostri più sinceri e sentiti ringraziamenti a: Nita Chambers, Kelsey Dwyer, Nicola Demagalski e al resto dello staff del Grand Central, Birmingham. Insieme a: Felicity Jump, Craig Stenning, Patrick Power, Stewart Moore, Shakeel Mohammed, Jessica McLoughlin-Carroll, Lucy Martin, Chantel Abbott, Glyn Tinsley, Gavin Whitehouse e lo staff di Network Rail alla stazione di New Street. Un ringraziamento speciale ai nostri favolosi e instancabili artisti e, naturalmente, alle meravigliose persone di Birmingham. Senza il vostro supporto, sarebbe stato impossibile", ha scritto McQuarrie.

Tra l'altro è interessante notare anche come Christopher McQuarrie abbiaa utilizzato l'hashtag sia per MI7 che per MI8: al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese dell'ottavo capitolo, dato che originariamente il piano di produzione era quello di realizzare i due film back-to-back. All'inizio di quest'anno, tuttavia, è stato riferito che la produzione dell'ottavo film, ancora senza titolo, sarebbe iniziata dopo la conclusione del tour promozionale di Top Gun: Maverick, altro attesissimo film con protagonista Tom Cruise in uscita nei prossimi mesi.

Nel frattempo, dal set di Mission: Impossible è stata rubata l'auto di Tom Cruise.