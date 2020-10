Mission: Impossible 7, Tom Cruise 'ladro' di moto nelle nuove foto dal set capitolino

Continuano le riprese sul set capitolino dell'attesissimo Mission: Impossibile 7, nuovo film del franchise con Tom Cruise ancora una volta scritto e diretto da Christopher McQuarrie e in uscita nelle sale cinematografiche americane il 19 novembre 2021.

Nell'immagine vediamo Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt rubare una moto della polizia romana. È il secondo film della serie dopo Mission: Impossible 3 ad essere parzialmente ambientato nella Capitale Italiana.



Inizialmente le riprese erano in programma lo scorso mese di marzo, sia a Roma che a Venezia, ma l'incombere della pandemia e il conseguente lockdown hanno costretto la troupe a slittare i lavori in autunno.

Tom Cruise era impegnato in alcune scene proprio al Policlinico Umberto I e per rispettare le norme di sicurezza legate al virus ha effettuato il tampone proprio nel presidio ospedaliero.



I sindacati degli ospedali avevano criticato duramente la scelta di utilizzare le corsie dell'ospedale come set del film in periodo di Coronavirus ma la produzione ha risposto di non essere intenzionata a girare nei reparti riservati ai malati di COVID-19.

Come previsto dai protocolli sono stati predisposti dei test giornalieri per la troupe, costituita da quasi 200 persone.



Nel frattempo le riprese proseguono e Christopher McQuarrie ha pubblicato anche nuove immagini dal set di Roma sul suo account Instagram. Nelle scorse ore è circolato un video, che potete vedere al link di lapresse.it, che mostra una scena d'azione in via Panisperna a Roma e altre sequenze molto movimentate tra le vie della Capitale.



Nei giorni scorsi è stato pubblicato il video di uno stunt di M:I su un treno ma nelle ultime ore la vera notizia è proprio l'arrivo di Tom Cruise a Roma.