Mission: Impossible 7, Tom Cruise festeggia su Instagram: finalmente finite le riprese!

A pochi giorni dal saluto definitivo al Regno Unito, le riprese di Mission: Impossible 7 sono finalmente terminate: ad annunciarlo il regista Christopher McQuarrie, che in queste ore ha pubblicato una nuova foto con Tom Cruise sulla sua popolare pagina del social network Instagram.

"Tutto ciò di cui hai bisogno sono delle brave persone", ha scritto il regista nel post, che come al solito potete trovare in calce all'articolo. “Per il nostro cast e la troupe di indomiti, inarrestabili e implacabili: anche nelle migliori circostanze, avrebbe dovuto essere impossibile. Anche dopo averlo visto, non possiamo credere a ciò che avete ottenuto. Le parole non potranno mai esprimere adeguatamente la nostra gratitudine e ammirazione, non solo per voi, ma anche per i vostri cari. Siete i migliori del mondo".

La strada verso la fine della produzione è stata illuminata ad intermittenza: la pandemia di Covid-19 ha trasformato delle riprese già di per sé impegnative in qualcosa di letteralmente impossibile, tra protocolli scritti di giorno in giorno, sfuriate sul set divenute virali, caviglie rotte, stunt pericolosissimi e sessioni di riprese in mezza Europa, dall'Italia alla Norvegia al Regno Unito. Senza dimenticare le cause legali con le compagnie assicurative, i furti di auto, e gli atterraggi di fortuna con gli elicotteri: la storia delle riprese di Mission: Impossible 7 è una storia di perseveranza contro le avversità incessanti, che nella migliore tradizione hollywoodiana si è conclusa con un lieto fine. La speranza ora è che i lavori per Mission: Impossible 8 possano procedere con più tranquillità!

Ricordiamo che la data d'uscita di MI7 è stata rinviata al 30 settembre 2022, mentre l'ottavo capitolo è slittato al 7 luglio 2023.