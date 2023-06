Mission: Impossible 7, Tom Cruise ammette di ballare ancora in mutande dentro casa

Tom Cruise e il cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno hanno presenziato alla première romana dell’ultimo film del franchise, rispondendo a diverse domande della stampa, non sempre incentrate soltanto sul nuovo capitolo appena presentato. In particolare, la star di Top Gun ha ricordato Risky Business e una scena indimenticabile.

Dopo aver riportato le parole di Tom Cruise a proposito della possibilità di girare un film con Scarlett Johansson oggi vi proponiamo il ricordo dell’attore legato a uno dei primi film cui abbia preso parte, quel Risky Business che ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita del suo mito.

Parlando con Access Hollywood, il protagonista di Eyes Wide Shut ha ricordato: “Sono cresciuto ballando in mutande nella mia casa. Chi non lo ha fatto? Partecipare al film è stata un’esperienza formativa e mi sento davvero fortunato ad avere avuto quella opportunità, e aver avuto accesso a quel tipo di sceneggiatura a quell’età”.

Quindi, quando immancabilmente gli è stato chiesto se ancora balli in mutande Cruise ha risposto: “Sì, ancora lo faccio”.

Risky Business raccontava la storia di Joel, un ragazzo in procinto di iscriversi all’università e che, lasciato da solo a casa dai genitori, si lascia coinvolgere da un gioco che si dimostra più grande di lui.

A meno da un mese dall’uscita nelle sale del nuovo film con Ethan Hunt, vi lasciamo all’esplosivo trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno.