Mission: Impossible 7, Tom Cruise si è allenato per un anno tra acrobazie e paracadutismi!

Nel corso del CinemaCon di Las Vegas in corso in questi giorni, i partecipanti hanno potuto vedere le prime immagini di Mission: Impossible 7, presentate da Paramount. Le sequenze includono anche le riprese delle acrobazie di cui è protagonista un habitué come Tom Cruise. Il film uscirà nelle sale soltanto il 27 maggio 2022.

Beatrice Verhoeven di The Wrap ha raccontato l'allenamento di Tom Cruise per il film:"Il mio cuore batte forte al pensiero dello stunt che Tom Cruise sta facendo in #MissionImpossible7. 13.000 acrobazie in moto, un anno di allenamento di base jump, un sacco di paracadutismo. Sta guidando una moto su una rampa, giù da una scogliera che poi si trasformerà in un base jump" racconta la giornalista. Le sequenze spettacolari sono la caratteristica principale della saga e tempo fa vi abbiamo mostrato il video di un treno che finisce nel burrone sul set di Mission: Impossible 7.



"Paramount mostra un video sulla caratteristica acrobazia di M:I 7, una moto gigante che salta da una scogliera GIGANTE in Norvegia. Lo chiamano lo stunt più difficile che Cruise abbia mai fatto. Tutto questo sembra più folle che appendersi ad un aereo. Il pubblico del CinemaCon lo adora" ha dichiarato Aaron Couch di The Hollywood Reporter.

"Cruise si è allenato per un anno facendo 500 paracadutismi 13.000 salti in moto. Hanno ripreso tutto questo il primo giorno dei ciak principali. Ed è davvero spaventoso vederlo fare questo".

Cruise ha preregistrato un messaggio per il pubblico:"Questa è di gran lunga la cosa più pericolosa che ho tentato, ci lavoriamo da anni. Volevo farlo sin da bambino".

E ora quel giorno è arrivato.



L'attore è stato protagonista recentemente di un imprevisto; Tom Cruise è atterrato nel giardino di una famiglia con il suo elicottero e per scusarsi ha proposto un giro sul suo velivolo.