Mission Impossible 7, Tom Cruise affitta 700 mila dollari di barca per aiutare le riprese

A causa della Pandemia da Coronavirus e del conseguente lockdown, la produzione dell'attesissimo Mission: Impossible 7 scritto e diretto da Christopher McQuarrie è stata più volte rimandata, tanto da costringere la distribuzione a posticiparne la data d'uscita ufficiale, adesso fissata per il 19 novembre del prossimo anno.

Stanco allora dei continui rinvii e deciso a chiudere questa missione davvero impossibile - anche se per cause esterne e superiori - il protagonista e produttore Tom Cruise ha deciso di mettere mano al portafogli personale e dare una spinta necessaria alle riprese, che non possono subire ulteriori intoppi e brusche frenate.



Stando infatti a quanto riportato dal Daily Mail UK, nella giornata di oggi, martedì 1° settembre, Cruise avrebbe noleggiato una nave da 500 posti per una spesa complessiva di quasi 700 mila dollari, e tutto per continuare a girare Mission: Impossible 7 senza accumulare altri ritardi. Si tratta del più grande natante del servizio traghetti Hurtigruten, scelto dall'attore per ospitare tutti i membri del cast e della crew e girare le scene in Norvegia.



Cruise ha scelto la nave anche per le disposizioni anti-Covid-19, così da non costringere il cast ad allontanarsi troppo dal set e rimanere in una zona sicura. Lo scopo principale è però non fermarsi, come rivela una fonte anonima al Daily Mail: "Sono terrorizzati da ulteriori ritardi. Tom è fortemente determinato a non accumularne oltre. Lo studio punta anche su questa fiducia della star per portare a casa il film".



