Mission: Impossible 7, nuovo test-screening per Tom Cruise: il film sfiora le tre ore!

Mentre le riprese di Mission: Impossible 8 sono ancora in corso, nelle scorse ore negli Stati Uniti, più nello specifico in New Jersey, è stata tenuta una proiezione di prova dell'attesissimo Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, prossimo film con protagonista Tom Cruise.

Secondo quanto riportato da World of Reel, la reazione al nuovo film di Ethan Hunt è stata a dir poco entusiastica: ecco che cosa ha detto la fonte. "Il montaggio attualmente in lavorazione di Mission: Impossible 7 è stato proiettato stasera in NJ. Il pubblico ha risposto molto bene, le sequenze d'azione sono più lunghe del solito quindi si è capito perché uno dei dirigenti voleva ridurre la durata del film, ma il ritmo va bene, l'ultima sequenza d'azione è un grande momento saliente del franchise. Hayley Atwell è al servizio di gran parte della storia e il cattivo è un'intelligenza artificiale... il resto ve lo lasceremo scoprire a luglio. Credo probabilmente che il film sia pronto al 90, 95%, ci sono giusto un paio di schermi verdi/blu ancora sullo schermo da sistemare, ma niente di complicato."

Secondo le indiscrezioni trapelate dalla proiezione, inoltre, pare che il montaggio attuale di Mission: Impossible 7 duri poco meno di 3 ore: ora come ora però non è dato sapere se il film verrà tagliato ulteriormente dopo le richieste della Paramount.

Il nuovo capitolo della saga uscirà nei cinema italiani il 13 luglio prossimo. In attesa di un nuovo trailer, date un'occhiata al primo poster ufficiale di Mission: Impossible 7.