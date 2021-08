Mission: Impossible 7, il team di Tom Cruise al completo nella nuova foto ufficiale!

Dopo il saluto di Rebecca Ferguson a Mission: Impossible 7, ora che l'attrice svedese ha concluso le sue riprese per l'attesissimo nuovo film della saga, il regista Christopher McQuarrie ha postato sul suo Instagram una nuova foto di gruppo che ritrae l'intero team capitanato da Tom Cruise.

In un post in cui il regista ha reso omaggio al Primo AD della produzione, l'immagine ci mostra Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e il nuovo arrivato Greg Tarzan Davis sul set del sequel. McQuarrie scrive: "Congratulazioni alla favolosa Mary Boulding, che celebra il suo centesimo giorno nel suo primo spettacolo come First AD. Da tutti i membri della troupe: Hail Mary, per aver gestito con grazia l'impossibile". Come al solito potete gustarvi l'immagine in calce all'articolo.

Tra l'altro, dalla foto si può dedurre che Greg Davis, il cui ruolo in Mission: Impossible 7 era finora sconosciuto, interpreterà un nuovo agente dell'IMF, o quantomeno lavorerà come alleato del team di Ethan Hunt. I rapporti precedenti avevano taciuto sul suo coinvolgimento, così com'è stato per i tanti altri nuovi membri del cast che esordiranno nella saga dal settimo episodio: tra questi, li ricordiamo, anche Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Il Trono di Spade), Mark Gatiss (Sherlock) e Cary Elwes: secondo alcune indiscrezioni, tutti faranno parte di un gruppo chiamato "The Community".

Mission: Impossible 7 ha attualmente una data d'uscita fissata al 27 maggio 2022. Per altri approfondimenti ecco una nuova foto dal set di MI7 con Hayley Atwell.