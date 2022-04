Mission Impossible 7: svelato il titolo del film con Tom Cruise!

Il CinemaCon ha sicuramente regalato tante novità ai fan dell'audiovisivo. Dal alcune curiosità su Black Adam al titolo di Avatar 2, l'evento ha soddisfatto i fan di tutti i franchise. Non ha mancato, ovviamente, di dare news anche a coloro che seguono con passione i lavori di Tom Cruise. Infatti è stato svelato il titolo di MI7!

Secondo quanto riportato nel corso del panel, il titolo del settimo capitolo della celebre saga è Mission: Impossible – Dead Reckoning. Come sappiamo la pellicola arriverà nel 2023, e sarà seguita l'anno dopo dall'ottava, che concluderà la storia di Ethan Hunt.

A svelare il titolo del film è stato lo stesso Cruise nel corso dell'evento, che si è tenuto al Colosseum in Caesars Palace. Alla rivelazione del celebre attore sono seguite le parole del capo della Paramount, che ha descritto Cruise come "il performer che lavora e che osa di più in tutta Hollywood". Un complimento bellissimo, che non arriva sicuramente come una novità. In molti, infatti, hanno lodato negli anni le abilità e l'etica di Cruise. Tra questi anche i membri del cast del film, tra cui ricordiamo Rebecca Ferguson, Esai Morales, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e tanti altri.

Cosa ne pensate del titolo di Mission Impossible 7? Fatecelo sapere nei commenti!