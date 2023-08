Mission Impossible 7 supera John Wick 4: Tom Cruise rialza la testa dopo Barbenheimer

I fan del franchise di Mission: Impossible non smetteranno mai di chiedersi perché Paramount e Tom Cruise non abbiano cambiato la data di uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning nonostante sapessero che Barbenheimer era in arrivo, ma piano piano il film sta rialzando la testa al box office.

Nel suo nuovo week-end di programmazione, infatti, Mission: Impossible 7 ha raggiunto i 493 milioni di dollari a livello globale, una cifra ottenuta sommando i 151 milioni di dollari ottenuti dal mercato nord-americano ai 342 milioni di dollari incassati dai mercati internazionali. Sebbene questo totale avvicini il film alla soglia dei 500 milioni di dollari in tutto il mondo, vale la pena sottolineare che Mission: Impossible 7 è ancora molto lontano dal punto di pareggio e probabilmente non riuscirà a recuperare i costi di produzione (accresciuti a causa del covid: le riprese sono durate quasi tre anni) durante la sua run al box office, vedendosi costretto a rimettersi alle sorti del mercato home-video, tra vod e bluray fisici.

Un significativo passo indietro rispetto ai record stratosferici di Top Gun: Maverick, che può consolarsi con il titolo di ottavo film di maggior successo del 2023 finora al botteghino globale, avendo superato sia il film di Keanu Reeves John Wick: Capitolo 4 che il cinecomix Marvel Studios Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

