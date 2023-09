Mission: Impossible 7, successo o un flop al box office? Tom Cruise si salva in tribunale

Mission: Impossible 7 sta per arrivare in bluray e la sua run nelle sale è definitivamente conclusa, ma il film di Tom Cruise è stato un successo o un flop? La risposta a questa domanda non è proprio semplice e diretta.

Si, come forse già saprete Mission: Impossible 7 non è riuscito a replicare il successo di Top Gun: Maverick, cosa forse impossibile ma nella quale certamente Tom Cruise, Christopher McQuarrie e soprattutto Paramount Pictures sotto sotto speravano: con un budget astronomico di circa 291 milioni di dollari, aumentato a causa dei tanti ritardi accumulati per via del Covid (Mission: Impossible 7 è stato il primo grande film ad essere colpito dalla pandemia, iniziata a marzo 2020 proprio in concomitanza con l'inizio delle riprese) il film ha incassato 563 milioni di dollari a livello globale, colpito e affondato dall'uscita ravvicinata del fenomeno Barbenheimer. Dato che, secondo gli analisti di Variety, avrebbe dovuto raggiungere almeno i 600 milioni di dollari a livello globale per raggiungere il punto di pareggio, Dead Reckoning: Parte Uno ha rappresentato un flop per Paramount Pictures.

Tuttavia, proprio come se fosse il rocambolesco salvataggio dell'ultimo minuto di una missione impossibile di Ethan Hunt, Mission: Impossible 7 si è salvato grazie ad una polizza assicurativa: in questi giorni, infatti, il film ha ottenuto un risarcimento di oltre 70 milioni di dollari, conferito a Paramount Pictures proprio per via della pandemia di Covid-19. Come segnalato da Collider, grazie a questi incentivi Mission: Impossible 7 andrà ufficialmente in profitto dopo un box office a dir poco difficile.

Insomma, Tom Cruise ha appena compiuto il più difficile stunt della sua carriera. A proposito, ecco le prime anticipazioni su Mission: Impossible 8.