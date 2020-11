Mission: Impossible 7, una star conferma il ritorno nel franchise: ecco di chi si tratta

Continua la produzione di Mission: Impossible 7 e diversi membri del cast dei precedenti film sono tornati anche in questo nuovo capitolo. Da Tom Cruise, la star del franchise nel ruolo di Ethan Hunt, a Henry Czerny, presente nel primo film, sono tanti i nomi illustri che faranno parte del settimo episodio. Tra di loro anche Angela Bassett.

Angela Bassett ha interpretato il ruolo della direttrice della CIA, Erika Sloane, e ora l'attrice ha confermato il suo ritorno:"Il vero dialogo è stato quando sono iniziate le riprese o quello era il piano, in questi tempi difficili i piani migliori a volte vanno male. Ma ho le pagine, vedremo solo quando avrò il biglietto per volare e andare a recitare la mia parte, ma sta arrivando e ne sono davvero entusiasta" ha confessato l'attrice.



Il personaggio di Bassett debuttò in Mission: Impossible - Fallout nel 2018. Il suo ruolo, sebbene inizialmente titubante a lavorare insieme all'Impossible Mission Force, alla fine del film si ritrova a collaborarvi.

Il cast del settimo episodio comprende anche new entry quali Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.

I dettagli della trama di Mission: Impossible 7 sono ancora sconosciuti e Christopher McQuarrie non ha ancora svelato alcun dettaglio.



