Mission Impossible 7: un sito porno offre lavoro ai dipendenti che hanno lasciato il set

La scorsa settimana ha fatto notizia l'audio della sfuriata di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 7 ai danni di alcuni dipendenti della troupe colpevoli secondo l'attore di non aver rispettato le attuali norme igienico-sanitarie vigenti per la pandemia di coronavirus. Questi avrebbero lasciato la produzione ma c'è già un'offerta per loro...

Secondo quanto riportato da CinemaBlend, il sito porno - specializzato in "camming entertainment" - Stripchat avrebbe avanzato un'offerta di assunzione ai membri della troupe di Mission: Impossible 7 che hanno lasciato il set e la produzione. Secondo il vice presidente di Stripchat, Max Bennett, il sito sta pianificando una serie che seguirà le vite delle ragazze che appaiono in cam per il prossimo anno e sente che gli ex-impiegati di Mission: Impossible 7 potrebbero essere un'ottima aggiunta alla sua squadra.

"Ho sentito le ultime notizie riguardo la sfuriata di Tom Cruise ad alcuni membri della sua troupe sul set di Mission: Impossible 7 per non aver seguito fermamente i protocolli di sicurezza evitando così il diffondersi del coronavirus. Mi sembra che il risultato sia stato che cinque dipendenti abbiano lasciato il film completamente. Io voglio estendere la nostra offerta di lavoro a quei dipendenti - e a qualsiasi altro che decida di lasciarlo - per lavorare a Stripchat, un sito di webcam per adulti. Stiamo pianificando di girare una nostra serie dedicata alle vite delle cam girl nel 2021. Siamo fiduciosi che il loro talento possa adattarsi perfettamente a quello che facciamo e possono essere una grande risorsa qui a Stripchat mentre ci prepariamo al nuovo anno. Per non parlare che possono tranquillamente lavorare per noi da casa al sicuro. E la nostra cultura del lavoro è piacevole e gioiosa".

Intanto sono fioccati gli articoli che danno come "pilotata" da Scientology la sfuriata di Cruise sul set; set in cui sarebbe anche sbocciato l'amore tra Cruise e Hayley Atwell.