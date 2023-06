Mission: Impossible 7, Simon Pegg sull'IA: 'Potrebbe stare accadendo proprio adesso'

Simon Pegg tornerà nella saga di Ethan Hunt in Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno e, in una intervista rilasciata a ScreenRant in occasione della promozione del film, ha spiegato per quali motivi, secondo lui, l’intelligenza artificiale sia il villain perfetto per il nuovo capitolo del franchise d’azione nato nel 1996.

Dopo l’anteprima mondiale di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno a Roma, i fan sono in attesa di poter vedere l’ultimo capitolo della saga, che uscirà nei cinema italiani il 12 luglio 2023.

Per mitigare l’attesa vi riportiamo le parole dell’attore protagonista della Trilogia del Cornetto a proposito del villain dell’ultima missione impossibile, l’intelligenza artificiale: “Quando abbiamo iniziato a girare il film McQ mi ha parlato dell’idea del cattivo e ho pensato: ‘È perfetto. Fa tanto Mission: Impossible’. Mission: Impossible è sempre stato incentrato sulla tecnologia, sulle maschere, sui gadget. Ma mentre lo stavamo realizzando, improvvisamente il film è diventato sempre più preveggente e sembrava sempre più un riflesso di ciò che sta accadendo ora nella società, al punto che potrebbe davvero stare accadendo adesso, ma ancora non lo sappiamo”.

Ancora non è chiaro come l’idea di intelligenza artificiale come terribile nemico o come arma misteriosa sia inserita nel racconto legato all’ultimo Mission: Impossible, quello di cui però possiamo essere certi è che il trailer di Mission: Impossible - Dead Recknoning - Parte Uno ha saputo lasciare tutti gli spettatori senza fiato.