Mission Impossible 7: Simon Pegg trolla i fan e rivela false informazioni sulla trama

Impegnato sul set di Mission: Impossible 7, Simon Pegg ha approfittato di una pausa per rispondere su Instagram a un collega che gli chiedeva se stesse lavorando sodo per la produzione del film; non solo Pegg ha risposto al collega ma anche fornito alcuni divertenti aggiornamenti sulla trama del film che vedrà il ritorno di Tom Cruise protagonista.

Pegg è impegnato sul set di Mission: Impossible 7 e la sua risposta è stata la seguente, unita ad alcune false informazioni sulla trama per trollare tutti i fan in ascolto: "Contrariamente a quanto si crede, non passo molto tempo seduto su questa sedia a giocare a Candy Crush, sto lavorando davvero oggi, così sai, Tarzan può attaccarsi. Comunque penso farò una diretta su Instagram a un certo punto, forse quando arriverò a 330mila follower, stanno salendo piuttosto velocemente".

L'attore ha continuato: "Oggi gireremo una scena dove Benji [il personaggio di Pegg] e Ethan [il personaggio di Cruise] hanno uno scontro a wrestling e Benji vince perché è essenzialmente più forte. Quindi Ethan si imbestialisce: 'Ah f*ck you", eccetto la parola con la F che non possiamo dire. 'Oh non ti voglio più alla IMF' e io: 'Davvero?' e lui: 'Sì davvero' e poi Beni dice: 'Lo sapevo, sono più forte di te e Ethan: 'Si'. E' tutto, è quello che gireremo oggi".

Non pago, Pegg ha proseguito con lo scherzo: "Poi c'è un'altra scena con Isla [il personaggio di Rebecca Ferguson] 'Oh Benji', sapete lei non ha questo tono di voce ma posso improvvisare una voce femminile approssimativamente. 'Oh Benji, sei così eccitante e molto più forte di Ethan' ed io: 'Ma certo che lo sono' e lei: 'Sarai mio?' ed io: 'No... va bene', faccio un po' il duro con lei e poi lei dice: 'Ti prego si il mio ragazzo' ed io rispondo: 'Certo' e in lontananza si sente Ethan che piange".

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 rappresenterà la quarta volta di Simon Pegg nei panni di Benjy Dunn, personaggio che la star inglese ha interpretato fin da Mission: Impossible 3 di JJ Abrams, nonché la terza volta di Rebecca Ferguson in quelli di Ilsa Faust: la star svedese è infatti relativamente nuova nel team di Ethan Hunt di Tom Cruise, dato che dopo aver esordito in Mission: Impossible - Rogue Nation è tornata anche in Mission: Impossible - Fallout, entrambi scritto e diretti da Christopher McQuarrie.