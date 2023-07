Mission: Impossible 7, Simon Pegg sugli stunt di Tom Cruise: 'Un'esperienza terrificante'

Simon Pegg, durante un’intervista con TheWrap, è tornato a parlare delle incredibili acrobazie portate a termine da Tom Cruise sul set di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, mettendosi stavolta nei suoi stessi panni e in quelli di chi deve assistere a quelle scene con il terrore negli occhi per quello che potrebbe accadere.

Dopo aver riportato le parole di Tom Cruise a proposito della sua attitudine sul set di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, è tornato a parlare della cosa anche la co-star della saga, Simon Pegg.

L’attore inglese, noto per il suo ruolo nella Trilogia del Cornetto di Edgar Wright si è espresso in questo modo: “Nessuno pensa mai alle persone che devono stare a guardare mentre fa queste cose. Questo è il mio quinto film nella saga e ho visto Tom fare un sacco di acrobazie. Ogni volta è un’esperienza terrificante per noi che lo guardiamo, come suoi amici”.

Quindi ha continuato: “Si allena duramente, si impegna. Non è pazzo. La gente pensa sia pazzo, ma è l’opposto del pazzo. È il più diligente e attento possibile. Si assicura che tutto sia sicuro perché non si tratta soltanto della sua di sicurezza. Ci sono altre persone coinvolte. Però ci sono così tante variabili che possono accadere. E quei momenti in cui aspettiamo che si apra il paracadute, o qualsiasi altra cosa, possono essere davvero terrificanti”.

Un grande endorsement, dunque, quello di Pegg nei confronti dell’amico e, in attesa di poter vedere le folli acrobazie di Cruise da una poltroncina in sala, sicuri che tutto sia andato per il meglio, vi lasciamo ai precendenti 5 stunt più folli di Tom Cruise nella saga di Mission: Impossible.