Mission Impossible 7, Simon Pegg dice la sua sui folli stunt di Tom Cruise!

L'anteprima mondiale a Roma di Mission Impossibile 7 ha rimesso l'Italia al centro dell'attenzione del mondo. Durante il tappeto rosso Simon Pegg, che fa parte della saga dal 2006, ha raccontato le sensazioni di ansia che la maggior parte del cast e della troupe vive sul set durante le riprese.

La causa, ovviamente, è la tendenza di Tom Cruise a mettere in atto stunt sempre più pericolosi e di provarli in prima persona senza pensarci due volte. L'attore ha spiegato come, durante le riprese, echeggi continuamente una sensazione di terrore e di ansia che fa stare tutti in allerta. "C'è sempre la sensazione che, sai, un giorno qualcosa potrebbe andare storto potremmo perdere Tom, sai", ha raccontato. "Ogni volta che c'è una grande acrobazia, abbiamo tutti quel senso di, sai, paura, ma lui ce la fa sempre."

Sono proprio le scene d'azione ad essere al centro dei film di Mission Impossible proprio come detto da Rebecca Ferguson che ha dichiarato come a portare avanti la saga non sia la sceneggiatura. I film sono stati un terreno sperimentale per quanto riguarda gli stunt e i tipi di acrobazie a cui Cruise si è sottoposto senza batter ciglio nel corso degli anni.

Parlando delle riprese di Mission Impossible Vanessa Kirby ha svelato come nessuno sul set si sarebbe fermato senza un versione perfetta della scena. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!