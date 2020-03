Mission: Impossible 7, Simon Pegg sui due nuovi capitoli in arrivo: 'Sono folli'

Nel corso della sua campagna promozionale per Lost Transmissions, film che lo vede al fianco di Juno Temple e Alexandra Daddario, Simon Pegg ha risposto ad alcune domande riguardanti i suoi prossimi impegni cinematografici, su tutti i due annunciati nuovi capitolo del franchise di Mission: Impossible.

Dopo aver parlato brevemente delle scarse probabilità di realizzazione di un quarto capitolo di Star Trek e dello scetticismo dell'intero cast a tornare - anche a causa della tragica scomparsa di Anton Yelchin - Pegg ha quindi cambiato argomento e ha parlato del suo ritorno nel franchise di Mission: Impossible, dove interpreta ancora l'agente Benji, anticipando di aver già letto cosa accadrà "nel prossimo film e mezzo". Ci aspetta quindi un ricco arco narrativo per il suo personaggio: "L'arco di Benji nei prossimi due film è veramente interessante. Ho visto il grande piano per il prossimo film e mezzo ed è davvero folle".

Al momento, dopo che l'emergenza Coronavirus ha bloccato Tom Cruise e la troupe di Mission: Impossible 7 a Venezia per qualche giorno, Paramount Pictures ha fatto tornare a casa la produzione; sono saltate anche le riprese previste a Roma, con la produzione precedentemente annunciata nella capitale per il mese di marzo: l'epidemia di coronavirus ha infatti bloccato l'inizio delle riprese, che si sarebbero tenute sotto il titolo di lavorazione di "Lybra" per circa una quarantina di giorni.

Per il momento si tratta solo di una sospensione, ma qualora la situazione nel nostro Paese non dovesse accennare a normalizzarsi, lo studio sostituirà le location italiane con quelle di altre nazioni: dopotutto la produzione non può permettersi il lusso di restare in pausa per troppo tempo, considerando che il piano di lavorazione è quello di girare Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 back-to-back, con le date di uscita già fissate per entrambi i capitoli (luglio 2021 e agosto 2022).

Oltre ai confermati Pegg, Tom Cruise e Rebecca Ferguson, i film vedranno nel cast Pom Klementieff, Hayley Atwell, Shea Whigham e il recentemente annunciato Nicholas Hoult, che secondo i report dovrebbe vestire i panni del villain. Non solo, tornerà anche Henry Czerny, interprete dell'ex capo del IMF Eugene Kittridge nel primo capitolo della saga. Cosa vi aspettate dal ritorno di Ethan Hunt? Fatecelo sapere nei commenti.