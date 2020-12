Mission: Impossible 7, dopo la sfuriata Tom Cruise consegna i regali di Nat

Anche se qualche membro della crew ha fatto innervosire Tom Cruise non rispettando i protocolli anti-Covid e portando all'ormai famosa sfuriata del protagonista, la troupe dell'attesissimo Mission: Impossible 7 ha lavorato duramente e senza sosta, tra mille problemi, in giro per il mondo, e i protagonisti adesso ringraziano a modo loro.

Sembra infatti che Tom Cruise e la co-protagonista Pom Klementieff siano entrati nel giusto spirito del Natale, dato che alcuni membri della crew hanno condiviso immagini via Instagram di regali ricevuti proprio da Cruise. La cosa che non è chiara e se questi doni siano stati fatti prima o dopo la sfuriata dell'attore, ma sembra che le cose ora si siano stabilizzate.



Vediamo infatti dei pacchi condivisi da Tim Perkins, costumista, e anche da Charlie Hounslow, che è la truccatrice e parrucchiera delle star di Mission: Impossible 7. Proprio nella foto di Hounslow scopriamo che anche la Klementieff ha pensato di donare qualche regalo alla crew del film di cui è protagonista, e sempre grazie al truccatore vediamo delle tavolate imbastite per il pranzo e tutto a tema natalizio.



Vi ricordiamo che l'attesissimo Mission: Impossible 7 scritto e diretto da Christopher McQuarrie uscirà nelle sale cinematografiche il 19 novembre 2021.

