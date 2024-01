Mission Impossible 7, tutto ciò che sappiamo sulla Parte 2: quando esce?

Dopo il grande ritorno con la prima parte di Mission Impossible 7 - Dead Reckoning, siamo tutti in attesa del secondo capitolo che chiuderà questa nuova avventura dell'Ethan Hunt di Tom Cruise. Vediamo allora assieme tutto quello che sappiamo al momento.

Il film con protagonista Tom Cruise ha subito parecchi rinvii nel corso del tempo, ma al momento la data di uscita ufficiale è il 23 maggio 2025 (l'ultima era il 28 giugno 2024, ma dopo i vari scioperi di sceneggiatori e attori è slittato addirittura di un anno).

Il cast di Dead Reckoning - Parte 1 dovrebbe tornare in blocco per quanto riguarda il prossimo Mission Impossible, proseguendo la trama del capitolo precedente nella lotta contro l'Entità, l'intelligenza artificiale che sta prendendo coscienza di sé man mano che passano i giorni. Tra l'altro Simon Pegg ha svelato il destino di Paris in Mission Impossible 8. Come new entry invece dovremmo avere Mark Gatiss, Nick Offerman, Charles Parnell e Hannah Waddingham.

C'è poi il dubbio sul nome, perché Paramount sembra possa cambiare il titolo di Mission Impossible Dead Reckoning Parte 2, eliminando quel "parte 2" e trovando un nuovo sottotitolo al posto di Dead Reckoning.

Lato riprese invece il regista Christopher McQuarrie aveva detto che gran parte delle riprese erano già state effettuate, ma c'erano ancora dei set da realizzare e quindi il film non è ultimato del tutto.

E voi state aspettando il prossimo Mission Impossible oppure no? Diteci la vostra nei commenti!