Mission: Impossible 7, salto nel vuoto per il nuovo stunt: non crederete ai vostri occhi

Il primo giorno sul set di Mission: Impossible 7, a quanto pare, sarà all'insegna della tranquillità: lo ha rivelato Christopher McQuarrie, che poco fa sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto che vi farà venire le vertigini.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, quello che il regista e sceneggiatore del film ha battezzato sul social il 'Day 1' del settimo capitolo della saga action con protagonista Tom Cruise sarà inaugurato con un salto nel vuoto da una rampa gigante, con le montagne norvegesi a fare da sfondo.

Non è dato sapere quale ruolo avrà la scena in questione nel corso della narrazione del film, né in cosa consisterà effettivamente lo stunt, ma a febbraio McQuarrie aveva anticipato tre acrobazie oscene per il nuovo capitolo del franchise, e a giudicare da questo scatto il regista è stato di parola!

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 è stato scritto e sarà diretto da Christopher McQuarrie e interpretato da Tom Cruise, che riprenderà l'acclamato ruolo di Ethan Hunt. Sarà il terzo film della serie diretto da McQuarrie, dopo gli acclamati Mission: Impossible - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout. Il cast, oltre a Cruise, include anche Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, che riprenderanno i loro ruoli dai film precedenti. Insieme a loro anche le new entry Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.

Mission: Impossible 7 uscirà il 19 novembre 2021 mentre Mission: Impossible 8 arriverà il 4 novembre 2022.